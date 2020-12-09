Гора Эверест "подросла" почти на метр

Об этом сообщает BBC.

По данным геодезистов из Непала и Китая, новая высота Эвереста составляет 8 848,86 м, что на 0,86 м выше предыдущей цифры.

К этому времени обе стране спорили, нужно ли при измерении высоты включать снег, который лежит на вершине горы. Предварительно Китай официально считал, что высота Эвереста составляет 8 844,43 м, в то время как в Непале эта цифра была выше на 4 м.

В результате координации действий со стороны министерств иностранных дел и служб по вопросам геодезии обеих стран новая официальная высота Эвереста составляет 8 848,86 м.

Во время прошлогоднего визита президента Китая Си Цзиньпина в столицу Непала главы обоих государств достигли договоренности совместно объявить одну цифру высоты Эвереста.

Главы МИД двух стран сообщили о новой высоте горы.

Отмечается, что некоторые исследователи предполагали, что высота горы уменьшилась в результате мощного землетрясения магнитудой 7,8 в 2015 году в Непале.

Как известно, гора Эверест - самая высокая вершина земного шара, расположенная в Гималаях на границе Китая и Непала.

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