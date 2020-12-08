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Митрополит УПЦ объяснил, в чем отличие свободы от распущенности

08.12.2020 / 17:57
Митрополит УПЦ объяснил, в чем отличие свободы от распущенности
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Лука подчеркнул, что только будучи во всеоружии Божьем возможно противостоять самому распространенному виду оружия современного мира – лжи

Человек, который меняет свободу для души на свободу для тела, превращается в потребителя удовольствий, становится не свободным, а распущенным.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) сказал в своей проповеди.

«Ценность жизни неразрывно связана с такой ценностью, как свобода. О ценности свободы для человека и о том, как легко она может превратиться во вседозволенность и распущенность нам хорошо известно. Этому нас научили Адам и Ева. Наши прародители захотели быть свободными и жить без всяких обязательств. Они отказались от свободы, которой наделил их Бог, и поплатились за это. Не так ли происходит и сейчас? Современный человек требует для себя все новых и новых свобод, Но для чего? Только для своего тела, забывая о том, что Бог дал свободу душе человека. Только душа способна воспользоваться предоставленной ей свободой, чтобы победить смерть, победить пространство и время», - отметил митрополит Лука.

Он напомнил, что «когда человек меняет свободу для души на свободу для тела, он превращается в потребителя удовольствий, то есть, становится их рабом. Такому не свобода нужна, а распущенность, а это совсем не одно и то же».

Владыка Лука подчеркнул, что только будучи во всеоружии Божьем возможно противостоять самому распространенному виду оружия современного мира – лжи.

«Призывая человека бороться за свои права, за свои свободы, дьявол, по сути, делает то же самое, что он делал в Эдемском саду. Его мало интересует, что его жертвами становятся совсем маленькие дети, которые еще ничего не понимают. И даже многие взрослые, понимая, что отовсюду звучит ложь, не могут перестать внимать лжецу. И этот смертоносный яд незаметно проникает в их душу. Дьяволу нет никакого дела до свобод и прав человека, – это лишь один из инструментов. Он добивается одного – ввести человека в грех. Он играет на наших страстях, на наших физиологических чувствах. Он возводит это в ранг жизненного принципа – пей, веселись!», - объяснил архиерей.

Митрополит Лука призвал бороться с грехами и не превратиться «в аморфный кусок глины, из которой дьявол нашими же руками лепит все, что хочет».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
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