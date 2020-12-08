Апелляционный суд оставил под стражей Антоненко

Соответствующее решение суд вынес на заседании 7 декабря, отказав, таким образом, в удовлетворении апелляций защиты.

По информации телеканала, судьи оставили в силе решение первой инстанции - оставить Антоненко под стражей до 19 декабря. 17 декабря в Шевченковском райсуде прокурор будет ходатайствовать о продлении меры пресечения все трем фигурантам дела, так как 19 декабря истекает срок действия меры пресечения.

Трансляция судебного заседания велась на странице Free Riff в Фейсбук. Представители обвинения, аргументируя позицию отказа в удовлетворении апелляции, отметили, что наличие рисков не позволяет изменить меру пресечения - Антоненко может оказывать давление на свидетелей.

Антоненко в ходе заседания заявил: "Я целый год (мера пресечения в виде содержания под стражей для него действует почти год - ред.) вообще не понимаю, что происходит...Год вранья.... отрабатывается преступный приказ в отношении нас".

Под зданием суда в течение всего дня проходила акция в поддержку Антоненко, трансляция которой велась на странице Free Riff. В то время как Антоненко выводили после решения суда, люди, пришедшие на акцию, выкрикивали ему слова поддержки. Возле здания суда правопорядок обеспечивало большое количество правоохранителей.

Акция под судом проходила спокойно.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

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