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Генассамблея ООН поддержала усиленную резолюцию Украины по Крыму

08.12.2020 / 13:45
Генеральная ассамблея ООН на заседании 7 декабря поддержала проект усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма. Документ поддержали более 60 стран-участниц.

Трансляция заседания ГА ООН велась на официальном сайте организации.

Проект украинской резолюции поддержали 63 страны, против выступили 17, и еще 62 государства воздержались.

Против украинского резолюции проголосовали Россия и ее союзники: Армения, Беларусь, Сербия, Сирия и Венесуэла. Также против документа голосовали Зимбабве, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Киргизия, Лаос, Мьянма, Никарагуа и Иран.

Среди стран, которые поддержали резолюцию по Крыму: Германия, Грузия, Венгрия, Польша, Франция, Хорватия, Израиль, Италия, США, Турция, Великобритания, Эстония, Швейцария и Кипр.

Напомним, до этого в Генеральной ассамблее ООН одобрили резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму. В документе призывают давить на Россию с целью принуждения ее к исполнению международных обязательств.

Также НАТО пообещало усилить военное присутствие в Черном море из-за российской милитаризации Крыма.

Источник

Крым, ООН
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