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Виталий Захарченко: стать лидером общественной организации «Мы – народ Украины» – это большая честь

05.12.2020 / 20:31
5 декабря 2020 года решением Общего собрания сопредседатель МОД «Комитет 2017» Виталий Захарченко был избран лидером всеукраинской общественной организации «МЫ – НАРОД УКРАИНЫ».

Как передает From-UA, об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня всеукраинская общественная организация «Мы – народ Украины» оказала мне честь, избрав своим лидером. Я неоднократно заявлял, что ради блага нашей страны – Украины, призываю все здоровые силы общества объединится и найти пути выхода из тотального политического и экономического кризиса, в котором уже не один год прибывает наша страна. Уверен, вместе мы сможем найти решение самых сложных проблем и принесем лучшее будущее нашим соотечественникам!», - сообщил Захарченко.

Его коллега, председатель ВОО «МЫ – НАРОД УКРАИНЫ» Наталья Миролюбец рассказала, что лидер организации Виталий Захарченко – системный политик, который искренне болеет за будущее Украины.

«Он сейчас представляет интересы украинского народа на международной арене, используя методы общественной дипломатии. В частности, стоит отметить деятельность Виталия Захарченко в направлении урегулирования конфликта на Донбассе», - отметила Наталья Миролюбец.

Напомним, Всеукраинская общественная организация «МЫ – НАРОД УКРАИНЫ» была зарегистрирован в 2019 году, и насчитывает около 10000 членов. Основными программными принципами деятельности ВОО «МЫ – НАРОД УКРАИНЫ» является отстаивание украинских национальных интересов путем использования механизмов народной дипломатии.

Международное общественное движение «Комитет 2017» – международная общественная организация, объединяющая представителей 45-ти стран мира и является надгосударственной коммуникативной площадкой, независимым интеллектуальным и методологическим центром формирования гражданского общества. МОД «Комитет 2017» ставит своей целью также реализацию и поддержку социально значимых международных проектов в культурной, социальной, образовательной и экологической сферах.

Ранее Захарченко заявил, что украинская власть убивает малый бизнес, чтобы олигархи продолжали «доить» бюджет страны.

Захарченко
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