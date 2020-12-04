За год выполнены менее 30% договоренностей встречи в "нормандском формате" в Париже, - Чаплыга

Об этом написал в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

"И вот так у них все! Куда ни ткни… Обещали и клялись сделать одно - а на деле совершенно другое. Вот "зеленые" носятся как с писаной торбой с этим "нормандским форматом". "Тому що" 9-10 декабря - год со дня Парижского саммита "в нормандском формате" - и надо будет отвечать, что сделано. А что сделано? И почему почти ничего не сделано?!" - возмутился политический активист.

"Выполнен один пункт!!! И еще два пункта выполнены на 50%. Т.е. в сумме из 7 пунктов выполнено два!!! Это меньше 30% от того, о чем договорились в Париже. Теперь понятно, почему никто не хочет встречаться с Зеленским в "нормандском формате"?!" - задал риторический вопрос Михаил Чаплыга.

Как написал Чаплыга, в Париже президенты России, Украины, Франции и ФРГ в очередной раз заявили, что основа для мирного урегулирования - это Минские соглашения. В то же время, обратил внимание Чаплыга, Зеленский уволил Витольда Фокина, который предложил выполнять пункты Минских соглашений.

"Начнем с того, что Путин, Зеленский, Макрон и Меркель в очередной раз подтвердили: основа для мира - это Минские соглашения. Напомнить, как Зеленский уволил Витольда Фокина из ТКГ?! За то, что Фокин просто перечислил пункты Минских и заявил, что их надо исполнять? Как думаете, как в Москве-Париже-Берлине поняли этот сигнал?" - поставил вопрос автор.

Также Чаплыга пришел к выводу, что официальный Киев полноценно выполнил только один пункт договоренностей.

"А еще 9-10 декабря в Париже договорились о следующем:

- Безопасность (прекращение огня, разведение на трех участках и разминирование), новые КППВ и обмен пленными.

- Худо-бедно выполнили пункт №1. Остальные - наполовину. Два новых КППВ открыли, но только в ноябре, обмен пленными провели перед НГ и после этого процесс забуксовал", - напомнил активист.

В то же время, Чаплыга подчеркнул, что украинские власти под руководством Зеленского вообще не выполнили ни единого "политического" пункта Минских соглашений.

"А что политические пункты?! Ничего! От слова "совсем":

- Согласование всех моментов по особому статусу ОРДЛО и закрепление особого статуса НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ - не выполнено;

- Включение в законодательство Украины "формулы Штайнмайера", которую согласовали в Париже - ничего не сделано", - констатировал он.

"А как там планы спустя 4 месяца провести еще одну встречу в "нормандском формате"?! Вы помните, что в апреле никто из "нормандской тройки" больше не захотел встречаться с Зеленским? И сейчас не хочет", - сделал вывод политический активист.

"Дожились до того, что французский МИД уже отчитывает Зеленского & Co за то, что год назад договорились внести в законодательство "формулу Штайнмайера", а воз и ныне там… И вот так у них все!" - эмоционально заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.