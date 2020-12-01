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В Сумах верующие УПЦ провели благотворительную ярмарку для поддержки нуждающихся

01.12.2020 / 13:07
В Сумах верующие УПЦ провели благотворительную ярмарку для поддержки нуждающихся
Источник: Центр информации УПЦ
Пожертвования будут направлены на нужды лечения прихожан и нуждающихся

В Сумах прихожане Украинской Православной Церкви провели благотворительную ярмарку для сбора средств на лечение и поддержку малоимущих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Сумской епархии, около Свято-Троицкого собора были установлены столы с сувенирами, игрушками, выпечкой, изделиями ручной работы.

Прихожане, которые выходили из храма после воскресного богослужения, с удовольствием приобщались к работе ярмарки.

Пожертвования, собранные в ходе благотворительного мероприятия - а это больше, чем 4500 гривен - будут направлены на нужды лечения прихожан и нуждающихся.

Как сообщалось ранее, в столице Социальный отдел Воскресенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви при поддержке благотворителей передал продукты пожилым и малоимущим людям.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ
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