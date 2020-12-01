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Лишь пятая часть украинцев считает, что страна самостоятельно справится с COVID-19

01.12.2020 / 16:48
Лишь пятая часть респондентов считает, что Украина может справиться с эпидемией коронавирусной инфекции без помощи других стран.

Об этом сказала председатель правления Центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева во время презентации результатов мониторинга общественного мнения населения Украины.

«Лишь пятая часть взрослого населения дала утвердительный ответ о том, что Украина способна справиться с эпидемией без помощи других стран мира. Две трети (62,3%) считают, что Украина не сможет сама справиться с эпидемией и 17% затрудняются с ответом», - рассказала Балакирева.

Она добавила, что показатели ответов респондентов в региональном разрезе достаточно близки и не имеют существенных различий.

Всеукраинские социологические опросы взрослого населения проведены в июне, июле, августе, сентябре и ноябре 2020 года. Последний опрос проведен с 18 по 26 ноября 2020 года в 24 областях Украины и г. Киеве, опрошено 3020 респондентов.

Источник

опрос, коронавирус
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