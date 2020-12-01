Лишь пятая часть украинцев считает, что страна самостоятельно справится с COVID-19

Об этом сказала председатель правления Центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева во время презентации результатов мониторинга общественного мнения населения Украины.

«Лишь пятая часть взрослого населения дала утвердительный ответ о том, что Украина способна справиться с эпидемией без помощи других стран мира. Две трети (62,3%) считают, что Украина не сможет сама справиться с эпидемией и 17% затрудняются с ответом», - рассказала Балакирева.

Она добавила, что показатели ответов респондентов в региональном разрезе достаточно близки и не имеют существенных различий.

Всеукраинские социологические опросы взрослого населения проведены в июне, июле, августе, сентябре и ноябре 2020 года. Последний опрос проведен с 18 по 26 ноября 2020 года в 24 областях Украины и г. Киеве, опрошено 3020 респондентов.

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