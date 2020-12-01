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Число новых случаев COVID-19 в мире снизилось впервые за осень - ВОЗ

01.12.2020 / 16:17
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала на прошлой неделе снижение количества новых случаев COVID-19 в Европе.

Это привело к первому с начала сентября глобальному снижению числа заражений коронавирусом.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

"На прошлой неделе число новых выявленных случаев по всему миру впервые с сентября сократилось, что связано с сокращением числа случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в последние недели", - сказал он.

При этом глава ВОЗ призвал в связи с новогодними праздниками проявить ответственность и принять все меры, чтобы не допустить новой вспышки заболевания.

Напомним, в субботу, 28 ноября, ВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения COVID-19 в мире. За сутки вирус выявили у более 747 тысяч людей.

Кроме того, что для того, чтобы остановить пандемию COVID-19, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты.

Отметим, что в Украине за 29 ноября впервые за последние две недели зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев коронавируса.

Источник

коронавирус, ВОЗ
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