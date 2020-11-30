Все фракции поддерживают законопроект о процедуре увольнения директора НАБУ - Арахамия

"По НАБУ есть полное согласования, то есть все фракции выразились о поддержке этого законопроекта", - сказал Арахамия журналистам в субботу после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

Как сообщалось, законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" был зарегистрирован в Верховной Раде 27 ноября.

Инициаторами соответствующего законопроекта №4437 являются премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и группа народных депутатов.

Проектом закона предлагается внести изменения в ст.1 и 6 закона о "Национальном антикоррупционном бюро Украины", которыми определить, что НАБУ образуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями закона. Тогда как согласно действующей редакции закона, образование НАБУ относится к полномочиям президента.

Также в законопроекте предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ с должности при наличии оснований, определенных профильным законом.

Вместе с тем предложенными изменениями предусмотрено, что лицо, назначенное на должность директора НАБУ, продолжает выполнять свои полномочия до момента назначения нового руководителя в порядке, определенном законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", но не позднее истечения срока полномочий.

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