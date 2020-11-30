Митрополит Антоний объяснил, как поститься в условиях кризиса

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Представитель ВОЗ рассказал, когда ждать третьей волны эпидемии Covid-1923.11.2020 / 09:02Последние новости рубрики
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Нехватка физической активности приводит к смерти до 5 млн человек в год - ВОЗ
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Болгария запретила туристические поездки и закрыла школы
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В Бразилии почти 40 человек погибли в ДТП автобуса и грузовика
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Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти
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Глава ЕК видит с появлением вакцин свет в конце туннеля пандемии
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Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря - Арахамия
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В проекте госбюджета-2021 ко второму чтению предлагается увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис генпрокурора
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В Фонд борьбы с COVID-19 направят 8,9 млрд гривен: закон вступил в силу
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На лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19 направят 556 млн гривен
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С 1 декабря банки начнут принимать паспорта в "Дії" во время кассовых операций
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Спустя 13 лет полицейские задержали в Днепре фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена
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Объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба
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Протестующие ломали забор под Радой, задержанных нет - полиция
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CБУ блокировала контрабанду уникального янтаря в страны Персидского залива
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В Харькове выпал первый снег
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