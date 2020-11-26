Кравчук призвал российскую делегацию ТКГ официально определить свою позицию по выполнению Парижских договоренностей

В частности, что основой урегулирования на Донбассе является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, а также Минские договоренности как таковые, и подтверждает свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации.

"Леонид Кравчук принципиально требует от российской стороны, как участника ТКГ, взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года", - говорится в сообщении на официальной Фейсбук-странице делегации Украины в ТКГ после заседания 25 ноября.

Украинская делегация убеждена, что выходом из сложившейся ситуации в переговорах по Донбассу является проведение до конца 2020 года новой встречи на высшем уровне в Нормандском формате, которая подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и обсудить планы дальнейшего их выполнения.

"Консолидированная позиция лидеров государств Нормандского формата, которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, является главным ориентиром для дальнейшей работы", - указали в украинской делегации.

Украинская делегация не оставляет уверенности в том, что эта позиция продолжит быть основой эффективной совместной работы и в рамках ТКГ.

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