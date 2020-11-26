Кабмин вернул ФЛП "карантинную" помощь на детей

Соответствующее постановление принято на заседании правительства.

"Мы просим правительство возобновить программу поддержки физических лиц-предпринимателей и хотим, чтобы эта программа действовала с 1 ноября по 31 декабря. Мы предлагаем продолжить выплату помощи на детей лицам, которые уже получали ее в мае-августе 2020 года без подачи заявления и новых документов. И второе - новые предприниматели, которые хотят воспользоваться такой программой поддержки, могут обратиться за ее назначением до 15 декабря 2020 года. Финансирование такой программы будет осуществлено за счет Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказала министр соцполитики Марина Лазебная.

Она напомнила, что программа хорошо себя зарекомендовала. Так, за время ее действия с мая по август 2020 года 87 тыс. предпринимателей получили выплаты на более 115 тыс. детей, выплаты предоставлялись в размере прожиточного минимума.

Как сообщил на заседании правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль, размер такой помощи составит 2 тыс. грн на каждого ребенка, общий объем выделенных средств - более 1 млрд грн.

Выплата помощи на детей осуществляется физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения, относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога. Порядок выплаты такой помощи был утвержден постановлением КМУ от 22 апреля 2020 года №329.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 ноября 2020 года.

Как сообщалось, программа поддержки в условиях жестких карантинных ограничений физических лиц предпринимателей, в семьях которых воспитываются дети до 10 лет, была завершена с 1 сентября 2020 года.

Источник