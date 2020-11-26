Правительство уменьшило обязательные отчисления "Укринтерэнерго" в госбюджет

Проектом постановления предусматривается уменьшение нормативов отчислений госпредприятием "Укринтерэнерго" чистой прибыли с 80% до 30% по ПСО. Уменьшение вступит в силу с 1 января следующего года и будет действовать на период осуществления госпредприятием внешнеэкономической деятельности.

Укринтерэнерго - единственный поставщик электроэнергии, на которого возложены функции поставщика последней надежды (ППН).

И.о. министра энергетики Юрий Бойко отмечает, что в ППН переводятся в основном потребители, которые не способны своевременно и в полном объеме рассчитаться за потребленную электроэнергию. "Невозможность законодательно отказать неплатежеспособному потребителю в снабжении привела к задолженности в 2,2 миллиарда", - отметил Бойко.

94% задолженности возникла со стороны предприятий государственной и коммунальной собственности. Это привело к невозможности предприятия рассчитаться с поставщиками и госбюджетом, просроченная задолженность по уплате части чистой прибыли составляет 463 миллионов гривен.

Постановление позволит снизить финансовую нагрузку на Укринтерэнерго путем снижения размера штрафов и пени за несвоевременную уплату доли чистой прибыли в госбюджет.

Министр финансов Сергей Марченко постановление не поддержал и отметил, что "просроченная задолженность Укринтерэнерго в 463 миллиона есть непоступлением в госбюджет", а это увеличивает риск невыполнения бюджета в части доходов ". С Марченко согласился также министр МВД Арсен Аваков и постановление не поддержал.

В Минэнерго ответили, что на фактические поступления в бюджет это не повлияет, а повлияет на наличие или отсутствие и размер фискальных последствий в виде штрафов и пени.

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