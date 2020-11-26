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Кредиты для бизнеса: Кабмин запускает программу госгарантий на пять миллиардов

26.11.2020 / 15:54
В правительстве считают, что предоставление государственных гарантий на портфельной основе позволит удешевить и сделать более доступными кредиты для малого и среднего бизнеса.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Еще одна программа, которую мы запускаем сегодня - это портфельные гарантии от государства по кредитам для малого и среднего бизнеса. Речь идет о дополнительных 5 млрд грн, которые будут направлены на то, чтобы удешевить займы для еще большего количества предприятий. Предлагается, чтобы государство гарантировало до 80% тела кредита, который предприниматель берет в банке. Это так же должно способствовать более доступному кредитованию. Срок таких гарантий может быть от 1 до 10 лет", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в начале сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе. Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Источник

кредит, Шмыгаль
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