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В Италии рухнул автомобильный мост из-за ливня

23.11.2020 / 16:45
В южных итальянских провинциях Кротоне и Палермо произошли сильные ливни. В результате в городе Мелисса рухнул автомобильный мост.

Об этом 22 ноября сообщает ANSA.

В результате обрушения моста никто не пострадал. Из-за ливня Служба гражданской защиты в нескольких регионах объявила оранжевый уровень тревоги, перекрыто движение транспорта.

Железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо было задержано, только около 9:40 поезда начали ходить регулярно.

Кроме того, на Липарских островах семь островов архипелага не имели связи с материком из-за сильных порывов ветра.

Напомним, ранее на юге и в центре Италии наблюдались экстремальные погодные условия, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека.

Тогда в регионе Венето сильно пострадали районы Виченца и Беллуно. А горнолыжный курорт Кортина д'Ампеццо в Беллуно пострадал от оползней из-за сильного ветра и проливного дождя.

Источник

мост, Италия, ливни
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