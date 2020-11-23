Войти | Зарегистрироваться
17:09

понедельник,
23 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

В Португалии усиливают карантин перед национальными праздниками

23.11.2020 / 16:14
В Португалии закроют школы и запретят поездки внутри страны перед национальными праздниками. Карантин усиливают из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Премьер-министр Антонио Коста заявил в субботу, что Португалия введет ограничения, чтобы сократить распространение коронавируса перед Рождеством.

Поездки между муниципалитетами будут запрещены с 23:00 27 ноября до 5:00 2 декабря, а затем снова с 23:00 4 декабря до 5:00 9 декабря, чтобы предотвратить передвижение людей в дни государственных праздников 1 и 8 декабря.

Школы закрываются по понедельникам перед обоими праздниками, а предприятия должны закрываться раньше. Работодателей поощряют предоставлять работникам выходной, чтобы свести к минимуму поездки.

В Португалии всего подтвердили почти 256 тысяч случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии, за последние сутки зафиксировали почти 6,5 тысяч новых зараженных.

Напомним, в начале ноября Португалия ужесточила карантинные меры.

Также  в Португалии ввели режим чрезвычайной ситуации.

Источник

коронавирус, карантин, Португалия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.