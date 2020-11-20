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Экономические последствия COVID-19 проявятся через годы – Фукуяма

20.11.2020 / 11:46
Нынешняя пандемия COVID-19 может иметь неожиданные эффекты, которые проявятся через годы.

Об этом свидетельствует заявление профессора Стэнфордского университета Фрэнсиса Фукуямы на IV Международном форуме "Креативная Украина"

Прямая речь: "Наш предыдущий опыт взаимодействия с кризисами должен научить нас, что последствия глобальных сбоев проявляются часто спустя годы после событий и движут мир в неожиданных направлениях.

Великую депрессию, которая началась в 1929 году, считают причиной появления фашистских лидеров Муссолини и Гитлера. Хотя она также привела к появлению Франклина Рузвельта в США, который заложил основы для современного американского благосостояния и возрождения индустриального государства".

Американский философ убежден, что нынешняя эпидемия COVID-19 и вызванная ею глобальная экономическая рецессия, "также будут иметь долгосрочные неожиданные эффекты".

Фукуяма отметил, что весной развитые страны, как Италия, Испания и США, столкнулись с особенно масштабными вспышками СOVID-19 и большой смертностью.

Зато развивающиеся страны – к югу от Сахары в Африке, в Южной Азии и Латинской Америке – "задействовали быстро карантин и, как представляется, смогли избежать тяжелых воздействий заболевания".

Говоря о разной ситуации с COVID-19 в странах, Фукуяма выделил три фактора того, как страны реагировали на кризис. Первый связан с мощностями государства – наличие врачей, инфраструктуры и необходимых ресурсов в медицинской сфере. Второй фактор связан с доверием граждан к правительству и друг к другу, а третий относится к компетенции лидеров и тому, какие решения они принимают.

Он также отметил, что многие лидеры использовали пандемию как повод для расширения своей власти и подавления критических голосов. Это произошло в ряде стран, среди которых Венгрия, Китай, Индия, Филиппины, Уганда, Эль-Сальвадор и другие.

Фукуяма убежден, что пандемия также усилила эффект негативных трендов, которые наблюдались в мире в последние годы, и может привести к глобальным сбоям на фоне движения стран к экономическому спаду.

Источник

экономический кризис, СOVID-19, Фукуяма
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