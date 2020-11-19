Правительство до конца недели подаст в Раду проект бюджета-2021 - Мокан

По его словам, сейчас правительство завершает работу над документом.

"Министр финансов в течение дня, до и после заседания правительства, коммуницирует с МВФ по поводу проекту бюджета. И до конца этой недели правительство планирует подать его ко второму чтению в ВР", - сказал Мокан.

Он также отметил, что правительство ведет активные переговоры по проекту государственного бюджета с Международным валютным фондом. Кроме того, с МВФ надо согласовать еще и вопрос независимости Национального банка и антикоррупционных законопроектов.

"Сейчас, кроме бюджета, будет остро стоять вопрос антикоррупционной инфраструктуры и независимости Национального банка. Это фактически три глобальных вопроса, которые нужно будет согласовать с МВФ, предложить алгоритм решения этих вопросов, предложить проекты документов и принять бюджет, и выходить на конструктив по поводу получения транша", - отметил Мокан.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 13 сентября одобрил проект госбюджета на 2021-й год. В документе на сферу здравоохранения предполагается 156,1 млрд гривень. Всего в 2021 году правительство планирует потратить на сферу здравоохранения 4,2% ВВП.

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Данил Гетманцев заявил, что Верховная Рада планирует принять Госбюджет в первой половине декабря.

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