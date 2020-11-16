Министр здравоохранения Максим Степанов получил позитивный тест на COVID-19.

"Несмотря на все правила безопасности я получил сегодня позитивный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать буду в обычном режиме, но дистанционно", - сказал он в видеообращении, опубликованном на станице Степанова в 14 ноября вечером.

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