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"План Кравчука" взяли за основу на переговорах - украинская делегация в ТКГ

11.11.2020 / 11:17
Политическая подгруппа ТКГ на заседании 10 ноября, которое проходило в режиме видеоконференции, начала обсуждение предложенного главой делегации Украины Леонидом Кравчуком "Плана совместных шагов".

Об этом сообщила в Фейсбуке Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

Отмечается, что главной новостью на заседании политической подгруппы стало обсуждение украинского «Плана действий». В то же время, отметил спикер украинской делегации, "определенное недоумение" вызвало утверждение российской стороны, якобы делегация Украины обещала его утверждение парламентом.

"Однако после напоминания российским представителям, что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет и делегация может только давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы, беседа быстро вернулась в русло. Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский «План» взят за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, содержащий предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Источник

Кравчук, ТКГ
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