Войти | Зарегистрироваться
11:49

среда,
11 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Безопасная реинтеграция ОРДЛО в Украину займет не менее 25 лет - Резников

11.11.2020 / 10:46
Полная реинтеграция отдельных районов Донецкой и Луганской областей продлится не менее 25 лет, считают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время онлайн-встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янезом Ленарчичем, Минреинтеграции

Алексей Резников и Янез Ленарчич обсудили необходимость обеспечения международным организациям доступа на всей территории Украины, в том числе - временно оккупированной.

Резников призвал Ленарчича встретиться с освобожденным журналистом Стасом Асеевым, который 28 месяцев находился в "пыточной", в так называемой "Изоляции".

Стороны говорили и о гуманитарное разминировании. Ленарчич заявил о готовности ЕС помогать Украине и в этом направлении.

Резников поделился опытом по результатам визита в Хорватию: там, несмотря на то, что война закончилась 25 лет назад, разминирование до сих пор продолжается, а завершение запланировано к 2025 году.

Прямая речь Резникова: "Мы осознаем, что у нас впереди похожий путь. И я не боюсь признать, что полная реинтеграция в Украине в плане безопасности, а это в том числе и завершения разминирования, займет не менее 25 лет".

Резников сообщил, что пенсии жителям ОРДЛО начисляются - более того, правительство отменило обязательную верификацию в течение 60 суток, а также делает все, чтобы граждане могли получить пенсии максимально комфортно.

Так, с 10 ноября украинская сторона открыла два новых КПВВ в Луганской области. На одном из них - в Счастье, открыт еще многофункциональный сервисный центр, где люди смогут получить все административные и социальные услуги, в том числе - решить вопросы пенсионного обеспечения и снять наличку.

Напомним: 5 ноября украинская делегация передала Трехсторонний контактной группе свой "План совместных шагов", который позволил бы установить мир в ОРДЛО и провести там выборы уже в марте 2021 года.

При этом глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что свободная экономическая зона на Донбассе должна действовать ориентировочно до 2050 года: это время позволит привести регион в нормальное состояние.

Источник

Резников, ОРДЛО, реинтеграция
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 ноября
10 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.