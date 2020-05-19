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Россияне в ТКГ называют своих "подопечных" просто Донецк и Луганск – Резников

19.05.2020 / 11:46
Отдельные районы Донецкой и Луганской областей не являются субъектами переговоров, что подтверждает и признает своим отношением к ним и Российская Федерация.

Об этом заявил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников. 

"Я вам скажу, они (ОРДЛО – ред.) настолько не субъектны, что даже страна-агрессор не признает никакой их субъектности. Представители Российской Федерации даже в Минском процессе называют своих "приглашенных" по названиям двух городов: говорят "Донецк" и "Луганск". Всё. Хотя в самом Минском тексте написано "представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Резников сообщил, что во время разговоров с российскими представителями на переговорах в кулуарах неоднократно слышал от них выражение "наши подопечные". "То есть они относятся к представителям ОРДЛО как к своим подопечным, причем с пренебрежением. Кто хозяин и начальник, а кто подчиненный – там очевидно", - отметил он.

Источник

россияне, Резников, ТКГ, ОРДЛО
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