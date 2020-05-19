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Кабмин рассмотрит вопрос ослабления карантина для проведения богослужений

19.05.2020 / 11:39
Кабмин рассмотрит вопрос ослабления карантина для проведения богослужений
Денис Шмыгаль / Укринформ Источник: Телеграм
Кабмин рассмотрит возможность проведения церковной службы при не более 1 человека на 10 м².

Кабинет министров Украины 20 мая планирует разрешить предусмотреть следующие шаги по ослаблению карантина в Украине, включая совершение богослужений.

Об этом сообщили в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В среду, на заседании Кабмина, мы рассмотрим вопрос возобновления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведения церковной службы (не более 1 человека на 10 м²)», - сообщил премьер-министр.

Источник: Inpress.ua
Кабмин, карантин
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