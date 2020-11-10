В Украине начали действовать новые зоны COVID-19: "зеленых" и "желтых" больше нет

С 9 ноября в Украине начали действовать новые зоны заболеваемости COVID-19: "желтых" и "зеленых" - не осталось, вся страна в "оранжевой" и "красной" зоне.

Об этом сообщает Telegram-канал министра Кабмина Олега Немчинова По всей территории Украины не осталось "зеленых" и "желтых" зон. В "красную" зону попали: Житомир, Ужгород, Запорожье, Черновцы, Чернигов, Хмельницкий, Харьков, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск. Остальные областные центры попали в "оранжевую" зоны. Источник