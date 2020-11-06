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Конституционный Суд объявил перерыв в "земельном" деле

06.11.2020 / 15:48
Конституционный суд объявил перерыв по делу относительно толкования норм Конституции Украины о земле.Об этом сообщается на сайте КСУ.

"5 ноября на закрытой части пленарного заседания Конституционный суд Украины рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины. В рассмотрении дела объявлен перерыв в связи с отсутствием кворума", - говорится в сообщении.

КСУ также обращает внимание на то, что на заседании рассматривалось только дело о толковании отдельных положений Конституции Украины, а не вопрос земельной реформы.

Также отметили, что рассмотрение дела относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» Конституционным судом отложено.

О дате и времени рассмотрения вышеуказанных дел обещают сообщить на официальном веб-сайте КСУ.

Напомним, в четверг, 5 ноября, КС должен рассмотреть представление относительно конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а также представление относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции. В представлении ставился вопрос, является ли обязательным проведение всеукраинского референдума как предпосылки для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и открытия рынка земли.

В то же время информированный источник сообщил Укринформу, что трое судей Конституционного суда - Олег Первомайский, Василий Лемак и Виктор Колесник - отказались участвовать в работе суда в четверг. Таким образом, для принятия решения не было кворума.

Между тем на рассмотрении КС также находится представление относительно конституционности закона о рынке земли.

Источник

КСУ, земельное дело
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