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Предстоятель УПЦ передал свою келейную икону общине УПЦ, пострадавшей от попыток захвата ПЦУ

06.11.2020 / 16:19
Предстоятель УПЦ передал свою келейную икону общине УПЦ, пострадавшей от попыток захвата ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Молитвенное стояние верующих для защиты храма в Задубровке от нападений активистов ПЦУ продолжается уже более 600 дней

Блаженнейший Митрополит Онуфрий передал свою келейную икону общине села Задубровка Черновицкой области, пострадавшей от попыток захвата активистами ПЦУ. 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, икону Богородицы верующим по благословению Предстоятеля передал митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Владыка Мелетий освятил храм святого Архистратига Михаила после внутреннего ремонта, который община Задубровки сделала своими силами.

Молитвенное стояние верующих для защиты храма в Задубровке от нападений активистов ПЦУ продолжается уже более 600 дней.

В этот день исполнилось полгода со дня смерти настоятеля храма в Задубровке протоиерея Леонида Деликатного. Митрополит Мелетий возглавил панахиду в храме и на могиле отца Леонида.

Как сообщалось ранее, храм УПЦ в Задубровке неоднократно пытались захватить активисты ПЦУ. Одну из попыток захвата вооруженные сторонники ПЦУ предприняли  в день смерти настоятеля, 4 мая. Несмотря на применение оружия и травмы, полученные от сторонников ПЦУ, верующим удалось отстоять свой храм.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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