Лозовский: Требования Медведчука о роспуске парламента подкреплены народной поддержкой

Об этом пишет в своей колонке на сайте «Корреспондент» политтехнолог Сергей Лозовский.

«Выборы в местные советы, прошедшие 25 октября 2020 года, требуют важных выводов. Только ленивый не пнул «зеленых» за провал на выборах», - констатировал политтехнолог.

По словам Лозовского, по сравнению с явкой на прошлогодних парламентских и президентских выборах, нынешние менее 37 % - это провал.

«Год назад люди поверили в возможность перемен, поверили, что к власти идут действительно «новые лица», а Украину ждет «перезагрузка». Но «слуги народа» во главе с Зеленским растоптали наши надежды. Они обманули надежды на то, что закончится война на Донбассе, что власть будет уважать права всех украинцев, а не только «активистов», бандитов и олигархов, что можно пресечь оголтелую коррупцию и хотя бы минимально обеспечить людям достойный уровень жизни», - охарактеризовал сложившуюся ситуацию эксперт.

Как пишет Лозовский, провал «слуг народа» - удар лично по Зеленскому, потому что без рейтинга президента партии «Слуга народа» не существует в природе.

«А рейтинг «слуг народа» - это всего лишь производная от рейтинга президента. За минувший год украинцы люто разочаровались в «свадебных фотографах» и «КВНщиках», которые дрейфуют от скандала к скандалу, демонстрируя, что вообще не умеют ничего делать», - описал эксперт общественно-политические настроения.

Лозовский поясняет, что на Юго-Востоке «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука разгромила «Слугу народа» Зеленского.

«Именно поэтому успех «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука - это не случайность, а результат четкого стратегического плана. Жесткое разочарование в «новых лицах» подстегнуло спрос на опытных профессионалов, а бардак в Киеве и на местах - на приход к власти «сильной руки». А Медведчук как раз и соответствует этому запросу, потому что выступает в качестве профессионала и, в то же время, «сильной руки», которая наведет порядок, но цивилизованными и законными методами», - пояснил эксперт.

«В первую очередь, мы видим эту тенденцию на Юго-Востоке, где Медведчук провел операцию «Шок и трепет», разгромив «слуг» во главе с Зеленским», - конкретизировал политтехнолог.

Кроме того, Лозовский отметил такую тенденцию, как успех местных партий, связав ее с укреплением региональных элит.

«Именно поэтому местные выборы важны не только в смысле, кто стал мэром Киева/областного центра, но и с точки зрения более глубоких тенденций. Например, как Вы поясните такой успех местных политических партий? Напомню, что раньше и местные кланы, и мэры крупных городов стремились интегрироваться в крупные партии, в первую очередь, в «партию власти». А сегодня мы видим, что местные элиты окрепли настолько, что заявили на всю страну о своей готовности сыграть в собственную политическую игру», - заключил политтехнолог Сергей Лозовский.