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В УПЦ издадут словарь богословской и библейской терминологии на украинском языке

03.11.2020 / 17:10
В УПЦ издадут словарь богословской и библейской терминологии на украинском языке
Источник: Центр информации УПЦ
Авторами пособия составлено более 400 словарных статей, посвящённых наиболее распространённым словам и выражениям церковного употребления из богословской, библейской и литургической лексики

В Украинской Православной Церкви работают над созданием украиноязычного словаря богословской и библейской терминологии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, авторами пособия составлено более 400 словарных статей, посвящённых наиболее распространённым словам и выражениям церковного употребления из богословской, библейской и литургической лексики.

 Опираясь на свой опыт преподавания богословских дисциплин, редактирования библейских переводов и издательской деятельности, составители словаря старались придерживаться богословской точности, норм современного литературного языка и существующих церковных традиций.

Как сообщалось ранее, 27 октября в Киево-Печерской лавре состоялась XII Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений - современность - перспективы», в которой приняли участие более 100 докладчиков.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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