В УПЦ издадут словарь богословской и библейской терминологии на украинском языке

В Украинской Православной Церкви работают над созданием украиноязычного словаря богословской и библейской терминологии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, авторами пособия составлено более 400 словарных статей, посвящённых наиболее распространённым словам и выражениям церковного употребления из богословской, библейской и литургической лексики.

Опираясь на свой опыт преподавания богословских дисциплин, редактирования библейских переводов и издательской деятельности, составители словаря старались придерживаться богословской точности, норм современного литературного языка и существующих церковных традиций.

Как сообщалось ранее, 27 октября в Киево-Печерской лавре состоялась XII Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений - современность - перспективы», в которой приняли участие более 100 докладчиков.