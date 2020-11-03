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Кравчук: у президента Зеленского есть план "Б" по Донбассу

03.11.2020 / 15:45
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Прежде всего, я абсолютно убежден, что такой план "Б" есть у президента. Есть такой план "Б" и в нашей группе, но я не имею полномочий сейчас вам об этом плане говорить", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кравчук также считает, что президент помнит о том сроке "в один год", чтобы попытаться использоваться существующие механизмы, о котором он говорил.

"Правда, он говорил о годе для Украины. Он не может говорить для России, для Франции, для Германии. Я думаю, что если взять эту проблему, разделить, то, что должна была сделать Украина, она, скажем так, сделала больше, чем не сделала, намного. И сказать, что мы сидели и ждали, пока кто-то что-то будет делать, а мы наблюдали - это было бы неправильно и неточно, и даже обидно. Лично я воспринял бы это как оскорбление", - отметил он.

Источник

Донбасс, Кравчук
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