Войти | Зарегистрироваться
09:56

вторник,
03 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Дело Порошенко: ГБР просит помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов

03.11.2020 / 09:43
Следователи Государственного бюро расследований обращаются за международной правовой помощью для расследования производства в отношении бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает сайт ГБР

По данным бюро, это касается досудебного расследования по факту совершения Порошенко в 2014 году "умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов".

Следователи выяснили, что указанные действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом единственным ее бенефициарным владельцем указан лично пятый президент (при регистрации предоставлен его паспорт и указан его киевский адрес).

В регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является Порошенко, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

Таким образом, объясняют в ГБР, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212, 209 УК Украины (уклонение от уплаты налогов и отмывание доходов, полученных преступным путем).

Дословно: "Для получения необходимой информации в рамках уголовного производства Государственное бюро расследований обратилось в Офис Генерального прокурора касательно международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр".

Напомним, в начале апреля разразился международный скандал, связанный с оффшорами, в котором засветился и Петр Порошенко.

В рамках проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) на основании массива полученных от анонимного источника материалов об открытых в офшорных юрисдикциях компании представителей мировой элиты ("Panama papers") была обнародована информация, что 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является Порошенко.

Осенью 2014 Prime Asset Partners Limited основала на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая в свою очередь основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV.

В опубликованной информации указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для анонсированной президентом продажи его доли в группе "Рошен".

После этого юридический и финансовый советники Порошенко сообщали, что трастовый договор был подписан 14 января 2016 года, и одной из его сторон выступила компания Prime Asset Partners Limited (BVI).

Сам Порошенко утверждал, что создание компании в оффшорах было необходимо именно для передачи его активов в "слепой траст" - и это было требование Rothschild Trust. Экс-президент уверял, что эти его действия были прозрачными и не для минимизации налоговой нагрузки.

Источник

Порошенко, ГБР
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 ноября
2 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.