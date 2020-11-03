Дело Порошенко: ГБР просит помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов

Об этом сообщает сайт ГБР

По данным бюро, это касается досудебного расследования по факту совершения Порошенко в 2014 году "умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов".

Следователи выяснили, что указанные действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом единственным ее бенефициарным владельцем указан лично пятый президент (при регистрации предоставлен его паспорт и указан его киевский адрес).

В регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является Порошенко, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

Таким образом, объясняют в ГБР, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212, 209 УК Украины (уклонение от уплаты налогов и отмывание доходов, полученных преступным путем).

Дословно: "Для получения необходимой информации в рамках уголовного производства Государственное бюро расследований обратилось в Офис Генерального прокурора касательно международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр".

Напомним, в начале апреля разразился международный скандал, связанный с оффшорами, в котором засветился и Петр Порошенко.

В рамках проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) на основании массива полученных от анонимного источника материалов об открытых в офшорных юрисдикциях компании представителей мировой элиты ("Panama papers") была обнародована информация, что 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является Порошенко.

Осенью 2014 Prime Asset Partners Limited основала на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая в свою очередь основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV.

В опубликованной информации указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для анонсированной президентом продажи его доли в группе "Рошен".

После этого юридический и финансовый советники Порошенко сообщали, что трастовый договор был подписан 14 января 2016 года, и одной из его сторон выступила компания Prime Asset Partners Limited (BVI).

Сам Порошенко утверждал, что создание компании в оффшорах было необходимо именно для передачи его активов в "слепой траст" - и это было требование Rothschild Trust. Экс-президент уверял, что эти его действия были прозрачными и не для минимизации налоговой нагрузки.

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