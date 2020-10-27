Святогорский митрополит рассказал, как человек сможет достичь рая на земле

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Вакцина от COVID-19 появится в декабре - главный инфекционист США
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Италия вводит жесткий карантин из-за второй волны COVID-19
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В Испании снова ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
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Азербайджан заявил о взятии новых территорий Нагорного Карабаха
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У президента Польши, который встречался с Зеленским, обнаружили коронавирус
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"Нафтогаз" в октябре поднял цену на газ для производителей тепла на 24%
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Счетная палата завершила первый аудит Верховной Рады: что он показал
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Свободная экономическая зона на Донбассе поможет завершить войну – Зеленский
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НБУ сохранил прогноз падения ВВП в 2020 году на 6%
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Кабмин изменил порядок расчетов за газ в начале отопительного сезона
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Как украинцы ответили на "5 вопросов Зеленского" - "Рейтинг"26.10.2020 / 09:18Последние новости рубрики
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
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