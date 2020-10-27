Обнародовали предварительные результаты "опроса Зеленского"

Об этом сообщил на брифинге 26 октября глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Результаты опроса, которые у нас сейчас есть, они не на 100 процентов. Это 80 процентов бюллетеней касательно опроса посчитано", - сказал Корниенко.

Пресс-служба партии «Слуга народу» обнародовала результаты обработанных анкет.

Так, более 80% опрошенных украинцев поддерживают идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах - за 82,97% респондентов, против - 13,87%.

Большинство граждан Украины также поддерживают идею сокращения численности народных депутатов до 300 вместо 450. Эту идею поддерживают 89,60% респондентов, против - 7,12%.

Почти половина опрошенных украинцев поддерживают идею создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе. Так, за создание СЭЗ на территории Донецкой и Луганской областей высказались 46,70% респондентов, против - 46,48%.

Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности поддерживают 74,21% украинцев. Не поддерживают такое право 17,21% опрошенных.

Легализации каннабиса в медицинских целях поддерживают более половины граждан Украины, которые ответили на вопросы анкеты всеукраинского опроса "5 вопросов от Президента". "За" высказались 64,88% респондентов, против - 29,53%.

Напомним, в день голосования на местных выборах украинцам было предложено ответить на пять вопросов от Президента.

Президент Владимир Зеленский 13 октября в видеообращении анонсировал, что 25 октября, кроме местных выборов, состоится всенародный опрос.

Украинцам предложили ответить на пять вопросов, касающихся введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, создание на Донбассе свободной экономической зоны, сокращение количества депутатов в Верховной Раде до 300, легализации медицинского каннабиса и нарушения на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

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