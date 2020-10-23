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В РПЦ назвали черным пиаром попытки убеждать в том, что Патриарх Кирилл долларовый миллиардер

23.10.2020 / 18:34
В РПЦ назвали черным пиаром попытки убеждать в том, что Патриарх Кирилл долларовый миллиардер
Источник: Центр информации УПЦ
Критики Церкви вместо взвешенной полемики склонны прибегать к клевете и распространению лжи

Заявления о миллиардах Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла являются черным пиаром и нападками на Церковь.

Об этом сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, сообщает patriarchia.ru.

«Мне всегда эти разговоры то о четырех, то о восьми миллиардах долларов Патриарха казались дикими. Я не могу себе представить человека, готового в такую чушь поверить. Знали бы вы о количестве ограничений в жизни Предстоятеля! Это тяжелейший крест, которого никому не пожелаешь. Поэтому такие разговоры для меня — чудовищный бред. И ничего за этим нет, кроме страсти действовать по законам «черного пиара», - отметил Владимир Легойда.

Он напомнил, что критики Церкви вместо взвешенной полемики склонны прибегать к клевете и распространению лжи.

«Поведение отдельных священников или мирян может дать серьезный повод для критики, но огульные дурные нападки вызывает все-таки возросшее значение Церкви в обществе и ее стремление говорить о самом важном. В ответ на это идут самые нечестные удары. Были бы способны подобные «критики» выдержать серьезную философскую дискуссию о жизни Церкви, не придумывали бы всякую чушь», - подчеркнул Легойда.

По его словам, Патриарх опроверг информацию о придуманных миллиардах, связав это «с призванием Церкви говорить правду, что не нравится критикам Церкви, но вместо того, чтобы идти на глубокую и прямую полемику, они начинают выдумывать порочащие вещи».

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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