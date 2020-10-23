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Ничего общего с гриппом: названы три фазы развития коронавируса

23.10.2020 / 14:23
Инфекционист Ольга Голубовская рассказала о трех фазах развития коронавируса. Около 80% больных выздоравливают на первой стадии заболевания.

Об этом она заявила на брифинге 22 октября.

Она говорит, что этот вирус нельзя сравнивать с гриппом.

"Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет. Ни по нагрузкам на систему здравоохранения, ни по последствиям для больного. Коронавирусная инфекция - это длительное заболевание", - сказала она.

Голубовская рассказала о трех этапах развития COVID-19:

1 этап - это первая неделя заболевания, когда больные себя чуствуют, в основном, практически здоровыми. У 80% людей заболевание и заканчивается на этой стадии. Пациенты должны обращатся к врачу, пить витамины. Инфекционист призвала не принимать антибактериальные и гормональные препараты.

2 этап - в этой фазе от 10 до 30% заболевших. Это поражение органов и системы организма. Все лечение направлено на сдерживание "шторма" имунной системы. Длится эта фаза до трех недель. Применяют все методы лечения.

3 этап - "постковидный синдром". Пациентам нужно находится под наблюденим. Человек может до месяца находится на больничном после выздоровления.

Напомним, Украина получит вакцину от коронавируса собственного производства через год.

Минздрав не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса.

Источник

грипп, коронавирус, COVID-19
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