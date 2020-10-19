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Ляшко рассказал, какую летальность имеет коронавирус в Украине

19.10.2020 / 12:51
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что в Украине летальность от Covid-19 составляет около 2%.

Об этом шла речь в интервью Ляшко изданию Радио Свобода

Прямая речь: "Два процента летальность в Украине. При том, что Украина не пересматривала показателей по подсчету летальных случаев… Мы говорим о количестве летальных случаев, зафиксированных ежедневно в оперативной статистике. То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%".

По словам Ляшко, в мире летальность уменьшилась с 7% до 3%. Это произошло благодаря тому, что медики со временем нашли правильные подходы при выводе зараженных из критического состояния. При этом по официальным данным, смертность от COVID-19 в Украине в последние месяцы является одной из самых низких в мире.

Он напомнил, что в марте в Украине говорили о летальность на уровне 5,1%, на начало апреля уже называли цифру в 3%, а на конец апреля - 2,5%. С тех пор этот процент преимущественно уменьшался, хотя в начале июня вновь поднимался до 3 процентов.

При этом центр данных о коронавирусе Института Джонса Хопкинса в США, который является ведущим институтом в мире по сбору статистики о Covid-19, еще в начале этой недели приводил для Украины уровень летальности в 1,9%.

Ляшко уточнил, что данные по разным странам существенно различаются - и из-за разного подхода к подсчетам, и из-за возможностей в противостоянии болезни, а также из-за различных методик оценки уровня летальности.

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коронавирус, Ляшко, летальность
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