На Луганщине после реставрации освятили храм XIX века

В Луганской области, в поселке Белолуцк освящен храм Украинской Православной Церкви в честь Пресвятой Троицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии, чин освящения совершил митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим.

Владыке Никодиму сослужили епископ Новопсковский Иринарх и духовенство благочиния.

За труды на благо Украинской Православной Церкви митрополит Никодим наградил настоятеля храма протоиерея Александра Велиева правом ношения креста с украшениями.

Свято-Троицкий храм в Белолуцке впервые освящен в 1885 году. Во время гонений на Церковь 1960-х годов храм закрыли и с того времени он начал разрушаться. Сейчас внутри храма провели реставрацию и в церкви совершаются богослужения. Храм относится к памятникам культурного наследия Украины.