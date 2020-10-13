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Зеленский ответил, хочет ли победы Байдена над Трампом

13.10.2020 / 12:23
Независимо от того, кто станет следующим президентом США, Украина надеется на поддержку со стороны этой страны.

Об этом заявил Зеленский в интервью британской программы BBC HARDtalk

Журналист ВВС снова поднял вопрос попытки давления со стороны действующего главы США Дональда Трампа, который, мол, негативно относится к Украине, и прямо поинтересовался, хочет ли Зеленский победы на выборах Джо Байдена.

Президент Украины вместе с тем подчеркнул, что США - это "отдельная страна" и отметил, что во время встреч и с представителями Сената, и с представителями Конгресса, убедился, что обе палаты поддерживают Украину, как и оба главных претендента на пост президента США.

Прямая речь: "Поэтому я не играю в те или иные такие, знаете, мелкие вещи, которые могут повлиять как на выборы в США, так потом и на то, что происходит в моей стране. На отказ военной поддержки или поддержки стратегического партнера, поддержки в плане санкционной политики. Поэтому я в это не играю и никогда не буду играть - они отдельная страна.

А что касается комментариев господина Трампа, он такой человек. Мы слышим много его комментариев по различным темам, но я знаю, что он лично поддерживает Украину.

Так же я слышал такое от господина Байдена - я с ним не общался лично никогда - но я слышал, он не раз говорил, что мы будем помогать Украине, и многие политики Америки говорили: несмотря на то, кто будет президентом, само направление - Соединенные Штаты нас поддерживают".

Источник

США, Байден, Зеленский
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