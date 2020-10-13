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Зеленский: если не смогу закончить войну, должен прийти другой человек

13.10.2020 / 13:46
Президент Владимир Зеленский заявляет, что готов уйти с должности, если не сможет закончить войну на Донбассе.

Об этом заявил Зеленский в интервью британской программы BBC HARDtalk

Прямая речь: "Это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть.

Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами".

В то же время он добавил, что верит в то, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет Украине все ее территории, включая Крым.

По словам Зеленского, если бы не верил в это, то не шел бы в президенты Украины.

Вместе с тем он признал, что "это очень сложно, и здесь нужна помощь всего мира".

Напомним,Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенным в присутствии вооруженных людей в военной форме.

Россия с 2014 года вторглась на украинский Донбасс и начала войну. Генштаб ВСУ и международные наблюдатели многократно фиксировали на Донбассе российских военных, танки и новое российское оружие.

Украина признала Россию страной-агрессором. Действия РФ на востоке Украины осудили многие государства мира и ввели против нее санкции.

При этом руководство России постоянно отрицает, что на Донбассе воюют ее наемники и техника. Также Кремль постоянно заявляет о необходимости "вести диалог между сторонами конфликта" и о своей якобы готовности помогать и способствовать в решении конфликта.

Только на декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин фактически намекнул, что на Донбассе может быть российское оружие, заявив, что танки у боевиков "от государств, которые им симпатизируют".

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война, Зеленский
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