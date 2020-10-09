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В Киево-Печерской лавре открыли курсы иконописи

09.10.2020 / 13:46
В Киево-Печерской лавре открыли курсы иконописи
Источник: Центр информации УПЦ
На занятия принимаются все желающие без возрастных ограничений

В Киево-Печерской лавре открылись курсы иконописи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, объявление о наборе в соответствующие группы обучения опубликовали сегодня на сайте монастыря.

В группу иконописи принимаются все желающие возрастом от 16 лет. Занятия будут проходить по четвергам и пятницам, начало занятий — в 17.00.

 Кроме того, в лавре начала работу группа по обучению вязанию. На занятия принимаются все желающие без возрастных ограничений. Встречи будут проходить по вторникам, начало — в 17.00.

 Записаться или задать вопросы можно через Viber по номеру 093-755-20-09.

 Как сообщалось ранее, с середины сентября в Киево-Печерской Лавре начали работу воскресная школа для детей, курсы по звонарству и искусству фотографии. Кроме того, продолжает свою работу детская художественная школа. 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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