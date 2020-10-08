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Митрополит УПЦ объяснил, почему возрождение государства должно начинаться с духовного

08.10.2020 / 18:42
Митрополит УПЦ объяснил, почему возрождение государства должно начинаться с духовного
Источник: Центр информации УПЦ
Вся мировая история учит нас тому, что возрождение политическое, общественное, нравственное – есть только следствие личного духовного преображения

Путь спасения Родины нужно начинать из глубины собственного сердца.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Преподобный Сергий Радонежский является для нас не только образцом святости и примером того, каким должен быть истинный христианин, но и показывает то, как тесно политическая и общественная жизнь государства связана с верой и праведностью его народа. Бог на примере преподобного Сергия учит нас тому, что возрождение Родины, ее независимость и благосостояние напрямую связаны с тем, насколько люди, которые живут в этом государстве, будут близки к Богу», - отметил митрополит Лука.

Он напомнил, что во времена преподобного Сергия народ уже потерял всякую надежду на то, что когда-то придет конец бедствиям, в которых пребывала их страна.

«С одной стороны на них давило тяжелое бремя татарского ига, с другой беззакония местный князей, которые, раболепствуя перед Ордой и воюя между собой за лучшие наделы земли, относились к своему народу лишь как средству для собственного обогащения. Преподобный Сергий создает в центре страны монастырь во Имя Святой Троицы, показывая этим, что возродить из руин Родину, раздираемую взаимной враждой, завистью, предательством могут только отношения абсолютной и совершенной любви. Местные князья во времена преподобного Сергия смогли отозваться на этот зов любви и, победив свой грех и эгоизм, освободить народ от рабства внешней зависимости», - рассказал владыка.

По мнению митрополита Луки, современным людям «не хватает силы этой жертвенной любви, мужества и веры в то, что Бог, для Которого нет ничего невозможного, способен изменять судьбы не только отдельных людей, но и целых народов».
«Если бы сегодня наши правители услышали голос нашей Матери-Церкви, если бы они смогли прислушаться к слову нашего Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, то и наше Отечество встало бы с колен. Потому что вся мировая история учит нас тому, что возрождение политическое, общественное, нравственное – есть только следствие личного духовного преображения. И начинать путь спасения Родины нужно всегда из глубины собственного сердца!», - заключил владыка Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
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