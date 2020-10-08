Обменов удерживаемыми лицами Украины с ОРДЛО нет из-за популизма и профанства киевской власти – Владимир Мулык

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил политический обозреватель и блогер Владимир Мулык.

По словам Мулыка, «спецпредставитель ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау после очередных встреч ТКГ заявила, что обсуждение вопросов взаимного освобождения и обмена связанных с конфликтом лиц закончилось безрезультатно. А президент Зеленский в Черновцах обвинил во всем Донецк и Луганск, заявив, что те не подают списки на обмен и не допускают на свою территорию представителей Красного креста.

Это красивая история для электората, который Зеленский и его команда пытаются еще раз окучить перед местными выборами, но в реальности ситуация кардинально отличается. По сути, Киев саботирует этот обмен, не желая предпринимать серьезных решений накануне выборов.

Как пишет в своей статье политолог Кирилл Киквидзе, украинской стороной не выполнены подписанные ею договоренности по обеспечению "процессуальной очистки" (закрытие имеющихся дел и снятие всех обвинений) удерживаемых лиц, участвовавших в предыдущих обменах 29 декабря 2019 г. и 16 апреля 2020 г., что является грубым нарушением прав и свобод граждан (процессуально не очищены 50 из 51 человека). При этом Донецк и Луганск аналогичные обязательства выполнили в полном объеме.

То есть, Киев не желает довести дело до конца и освободить людей не только физически, но и юридически. А это значит, что обменянным лицам грозит опасность дальнейшего преследования.

Более того, в связи с изложенной позицией Верховной Рады Украины, на сегодняшний день не ясно, в рамках каких договоренностей проводится подготовка к новому обмену. Принцип обмена "всех на всех" является обязательством только в рамках Минских соглашений. Нежелание Верховной Рады Украины на практике исполнять Минские соглашения аннулирует как принцип "всех на всех", так и статус удерживаемых лиц. Ермак ранее говорил о формуле «100 на 100». Сейчас о ней вроде бы уже забыли.

Также важно понимать, в контексте чего готовится обмен. Представители неподконтрольных территорий не раз заявляли, что обмен в целях полного мирного политического урегулирования подразумевает один статус удерживаемых, в то время как обмен в период временного перемирия и ожидания от Украины аморфного "плана Б" – означает совсем другой статус удерживаемых и параметры обмена».

«Представители Киева в ТКГ на это ничего не смогли ответить, потому что Офис президента Украины не имеет политической воли, чтобы заявить о готовности к полному мирному политическому урегулированию в рамках Минских соглашений. Поэтому ОП просто тянет время, «продавая» украинцам временное перемирие как серьезное достижение в мирном процессе на Донбассе. Но долго ли украинцы будут на это «покупаться»? Лично у меня на этот счет есть большие сомнения» - отметил Мулык.