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Епископ УПЦ объяснил, что значит «христоцентризм»

07.10.2020 / 12:20
Епископ УПЦ объяснил, что значит «христоцентризм»
Источник: Центр информации УПЦ
Часто в центре всей жизни нашего современника не Спаситель, а он сам, то есть, речь идет об обычном эгоизме, поданном с «религиозной приправой»

В центре жизни христиан должен быть Христос, но жизненные цели, стремления и мечты многих из нас слишком часто далеки от Христа.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net , об этом сказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Христоцентризм, к сожалению, для большинства христиан – только теория и красивое словосочетание. Жизненные цели, стремления и мечты многих из нас слишком часто далеки от Христа. Мы не просто забываем о том, что Он сделал для нас, но и не хотим помнить, что нам надлежит делать для Него. Бывает, что жизнь современного человека – это бесконечное метание между непомерными желаниями и обидой на Бога за неисполнение таковых», - сказал владыка.

Он объяснил, что для некоторых людей «христоцентризм строится не на Христе и Евангелии, а на собственном «эго», собственных мечтах и целях».

По словам владыки Виктора,часто в центре всей жизни нашего современника не Спаситель, а он сам, то есть, речь идет об обычном эгоизме, поданном с «религиозной приправой».

Епископ Виктор пояснил, как исправить такую ситуацию.

 «Во-первых, нужно принять волю Божию. То есть, понять, что всё случающееся с нами целиком и полностью зависит от Творца мира. Даже простое понимание этого факта, само по себе, способно в корне изменить наше существование», — отметил он.

 «Во-вторых, нужно никогда не обвинять Бога в своих проблемах и несчастьях, — продолжил владыка Виктор, — а наоборот, принимать всё со смирением и находить в себе силы благодарить Его за всё».

 «В-третьих, всегда помнить, что Евангелие — это не теория, а практика. Другими словами, нужно стараться исполнять всё то, о чём говорил нам Христос», — подчеркнул епископ.

«Ну и самое главное. Для того, чтобы преодолеть свой собственный эгоизм, нужно всегда задавать себе вопрос: «А как на мой поступок смотрит Господь? Ведь если Он есть, а я живу так, как если бы Его не было, то что будет после того, когда я умру?» По большому счёту, именно от ответа на этот вопрос и зависит вся наша жизнь. Поэтому, когда мы говорим о христоцентричности, необходимо ставить в центр нашей жизни Христа, а не прикрываться мнимой верой в Него. В противном случае, мы просто будем культивировать собственный эгоизм», — заключил епископ Виктор.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ Виктор
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