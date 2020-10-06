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Алиев требует международных гарантий вывода войск Армении

06.10.2020 / 15:14
Для переговоров о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе международные посредники должны гарантировать Азербайджану, что Армения выведет свои войска.

Окончательный мир будет достигнут с передачей этих территорий Баку.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью TRT Haber.

"Если оккупированные территории будут переданы нам, мир будет достигнут. Нам должны быть предоставлены международные гарантии прекращения огня. Нам нужно сообщить дату того, когда Армения уйдет. Обе стороны должны проинструктировать своих солдат", - отметил Алиев.

Напомним, ранее генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев попросил Украину не допустить массового выезда этнических армян в Нагорный Карабах. По его словам, после потери контроля над несколькими населенными пунктами Армения призвала армянских мигрантов вернуться для участия в войне с Азербайджаном.

До этого президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе, когда Армения предоставит график вывода своей армии с этих территорий.

Источник

Азербайджан, Армения, Алиев
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