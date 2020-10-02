Медведчук справедливо назвал увольнение Фокина отказом Киева от «Минских соглашений», – Ильяшевич

Так публицист Алексей Ильяшевич в статье для Rubaltic прокомментировал указ Президента Владимира Зеленского об увольнении Витольда Фокина из состава украинской делегации в Минской контактной группе.

«Отставка Фокина означает, что Зеленский окончательно солидаризовался с "партией войны", которая все эти годы определяет контуры внешней политики Украины», – констатировал публицист.

Ильяшевич подчеркнул, что раньше власть во главе с Зеленским точно так же повела себя и в отношении Сергея Сивохо, который пытался заниматься мирным урегулированием на Донбассе.

«Ситуация до боли знакомая. Такой же путь прошел бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо. Именно он под эгидой президента создавал так называемую Национальную платформу примирения и единства», – напомнил автор.

Ильяшевич приводит политическую оценку увольнению Фокина, которую дал оппозиционный лидер Виктор Медведчук.

«В отставке Фокина глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук узрел отказ Зеленского от выполнения Минских соглашений», – приводит автор позицию оппозиционного политика.

«Определенный резон в этом есть: теперь уже бывший заместитель Кравчука не предлагал ничего такого, что выходило бы за рамки подписанных при Порошенко мирных договоренностей (за исключением идеи предоставить особый статус всему Донбассу)», – пояснил публицист.

Ильяшевич соглашается с выводом Виктора Медведчука. При этом он подчеркивает, что на самом на самом деле от своих обязательств Киев демонстративно отказался еще до прихода Фокина.

«Его увольнение – лишь очередное звено в цепочке событий, которые показывают истинные намерения Зеленского», – уверен публицист.

Алексей Ильяшевич приходит к выводу, что нынешняя власть во главе с Зеленским – это точно такая же «партия войны», как и Порошенко.

«После прошлогодних президентских и парламентских выборов эксперты утверждали, что "партия войны " на Украине потерпела сокрушительное поражение. А кто победил? Сегодня ответ очевиден: победила другая "партия войны" во главе с Владимиром Зеленским. Лица в ней новые, политические ориентиры – старые», – так охарактеризовал публицист нынешнее руководство Украины.

«На официальных переговорах в Минске голос Фокина был последним голосом разума, который Зеленский поспешил заглушить», – заключил политический публицист Алексей Ильяшевич.