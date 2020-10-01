Войти | Зарегистрироваться
12:21

четверг,
01 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В РПЦ привели пример влияния Госдепа на Фанар

01.10.2020 / 11:42
В РПЦ привели пример влияния Госдепа на Фанар
Источник: Телеграм
Легойда назвал американскую дипломатию «откровенной в своей простоте», смысл которой – навязывание своей воли через «уста Константинопольского Патриарха»

Госдеп использует Константинопольский Патриархат для борьбы с влиянием государств, которые не готовы выполнять волю США.

Об этом заявил в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, комментируя заявление Госсекретаря США Майка Помпео после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о договоренности «изучить возможность более тесного сотрудничества» из-за «вызовов, которые Россия бросает Православию».

Легойда назвал американскую дипломатию «откровенной в своей простоте», смысл которой – навязывание своей воли через «уста Константинопольского Патриарха».

«Чего стоит только вмешательство во внутренние дела Церкви на Украине, когда США совместно с Константинопольским Патриархатом создали квазирелигиозную структуру для целей проведения своего "добронамеренного" политического влияния, которое принесло страдания тысячам верующих украинцев», – отметил Владимир Легойда.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 октября
30 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.