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Академик: Медведчук – единственный человек, способный вернуть мир и благополучие в Украину

01.10.2020 / 11:35
Лидеру партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку необходимо предоставить специальные возможности по вопросам восстановления мира на Донбассе.

С таким призывом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому в своем блоге на сайте «Корреспондент» обратился общественный и политический деятель, академик и первый Вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.

В своем обращении ученый акцентирует внимание на том, что на сегодняшний день противостояние в Нагорном Карабахе переросло в самую настоящую войну.

«Сегодня мы свидетели трагедии, когда тлеющее военное противостояние в Нагорном Карабахе переросло в настоящую войну с огромными материальными, но самое страшное – человеческими жертвами. Думаю, все мы хорошо понимаем, что ситуация на Востоке Украины не менее опасна для наших славянских народов», – заявляет Анатолий Пешко.

По мнению авторитетного ученого, остановить войну на Донбассе, а также вернуть Донецкую и Луганскую области в состав Украины способен лишь один человек.

«Неэффективную украинскую власть мог бы решительно заменить один известный украинский политик! Его имя – Виктор Медведчук», – утверждает академик.

В связи с этим, общественный деятель обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать Виктору Медведчуку специальные полномочия для решения двух вопросов, а именно: прекращения войны на Востоке Украины, а также возврата Луганской и Донецкой областей в состав Украины.

«На сегодняшний день это единственный человек, который может вернуть мир и благополучие на нашу землю! Уважаемый Владимир Александрович Зеленский! Это не просто просьба, это единственный шанс спасти территориальную целостность государства и невинные души наших солдат, а также мирных жителей и, в том числе, наших детей», – резюмировал Анатолий Пешко.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать отсутствие политической воли для достижения мира на Донбассе. Политик убежден в том, что продвижение к миру невозможно без проведения на Донбассе полноценных выборов, что предусмотрено Минскими соглашениями.

Донбасс, Медведчук, Пешко
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