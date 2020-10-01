Рада осудила незаконные "местные выборы" в оккупированном Крыму

За документ на заседании 30 сентября проголосовало 276 народных депутатов.

"Верховная Рада Украины заявляет протест в связи с очередным незаконным проведением 13 сентября 2020 года российской оккупационной администрацией так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и г.Севастополь, в частности "выборов губернатора Севастополя" и "довыборов депутатов" т.н. "государственного совета Республики Крым" и "Симферопольского местного совета", - говорится в заявлении.

Украинский парламент обратился к членам законодательных органов иностранных государств и международных парламентских организаций с призывом дать принципиальную оценку незаконным действиям РФ по организации и проведению т.н. местных выборов на временно оккупированных территориях Украины в Крыму, а также воздержаться от каких либо контактов с незаконными органами российской оккупационной администрации и ее представителями.

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