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Разумков: Рада должна назначить местные выборы не менее чем за 90 дней до них

01.07.2020 / 11:17
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что парламент назначает выборы в местные органы власти не менее чем за 90 дней до них.

"Я хотел бы вам напомнить, что не позднее чем за 90 дней Верховная Рада Украины должна объявить выборы, поскольку в этой сессии последняя пленарная неделя у нас будет через неделю. Хотел бы ещё раз обратить ваше внимание, отработать этот вопрос для того, чтобы все, что зависит от нас как Верховной Рады Украины, мы сделали, чтобы выборы состоялись вовремя в соответствии с законами и Конституцией Украины", - сказал Разумков на согласительном совете руководителей фракций и групп в Верховной Раде во вторник, 30 июня.

Он обратился к руководству парламентского комитета по вопросам государственной власти, чтобы этот вопрос был у них на контроле.

В свою очередь первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", заместитель парламентского подкомитета по вопросам организации государственной власти Александр Корниенко сообщил, что профильный комитет готовит проекты постановлений, касающиеся местных выборов.

"Мы на прошлой неделе создали рабочую группу внутри нашего комитета и вместе с представителями и Министерства регионального развития, и Центральной избирательной комиссии, и Министерства финансов отработали этот вопрос... Сейчас мы готовим соответствующие постановления, чтобы на следующей неделе их проголосовать и объявить выборы", - сказал Корниенко.

Он также напомнил о законопроекте №3712, который предлагает возвратить средства из Covid-фонда на выборы и попросил профильный комитет рассмотреть данный законопроект.

Как сообщалось, согласно законодательству местные выборы в Украине должны пройти в этом году в последнее воскресенье октября - 25 октября.

Источник

местные выборы, ВР, Разумков
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