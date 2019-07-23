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Разумков: местные выборы пройдут в 2020 году

23.07.2019 / 19:14
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков опровергает слухи о досрочных местных выборах в 2019 году.

Об этом он сказал в эфире канала ICTV в понедельник, 22 июля.

"Я думаю, что выборы пройдут в 2020 году, но все будет зависеть от местных органов власти", - отметил Разумков.

Он добавил, что в партии недовольны многими представителями на местах. По его словам, большая часть органов власти работает неэффективно и не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством.

Напомним: очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

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местные выборы, Разумков
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